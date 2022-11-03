Американские военные останутся в Европе на длительное время - Байден

Направленные США дополнительные силы будут находиться в Европе в течение длительного времени.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.
Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.
Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.
Как известно, Соединенные Штаты Америки одобрили развертывание дополнительных войск в Восточной Европе в начале февраля. Тогда сообщалось, что в Польше разместят две тысячи военнослужащих США, еще "несколько тысяч" военных - на юго-восточном фланге НАТО.
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