Американские военные останутся в Европе на длительное время - Байден

08:24 03 ноября Киев, Украина





Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.



Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО. Направленные США дополнительные силы будут находиться в Европе в течение длительного времени.Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.

"Они будут там длительное время", - сказал он.

Как известно, Соединенные Штаты Америки одобрили развертывание дополнительных войск в Восточной Европе в начале февраля. Тогда сообщалось, что в Польше разместят две тысячи военнослужащих США, еще "несколько тысяч" военных - на юго-восточном фланге НАТО.