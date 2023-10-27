Американские ученые разработали тест, способный выявить признаки более 50 видов рака

14:23 25 октября Киев, Украина

Американские ученые разработали инновационный тест , способный выявить признаки более 50 видов рака по крошечным фрагментам ДНК опухоли в крови. Он сообщает врачам о том, был ли обнаружен сигнал рака, и предполагает, откуда в организме этот сигнал мог возникнуть.

Об этом пишет The Wall Street Journal.



Эксперты приветствовали результаты испытания, но сказали, что потребуются дополнительные исследования, прежде чем тест, сделанный калифорнийской компанией Grail, можно будет внедрить в системах здравоохранения.



Тест верно выявил две трети случаев рака среди участников исследования. В 85% этих положительных случаев он также мог точно определить первоначальное место рака. Согласно результатам исследования, он был более точным у пациентов пожилого возраста и пациентов с более поздними стадиями рака.



Врачи разделились относительно того, следует ли рисковать для пациентов. У разных пациентов он проявляется по-разному и не всегда дает 100% результат. Потому и выпускать этот тест решили только по рецепту врача.



Как пишет The Wall Street Journal, цена одного теста стоит 949 долларов США. По данным производителя тестов Grail, подразделения компании по секвенированию генов с тех пор, как Galleri стал доступным в июне 2021 года, было продано более 130 000 тестов.