Американские бомбардировщики B-52 переброшены в Великобританию

14:15 19 августа Киев, Украина

Бомбардировщики B-52 начали прибывать на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Фэрфорд является резервным аэродромом НАТО, который используется совместно с ВВС США и способен принимать бомбардировщики B-52, B-2 и разведывательные самолеты U-2.
 
Об этом сообщает UK Defense Journal. 
Стратегический межконтинентальный бомбардировщик B-52H Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Во время операции «Буря в пустыне» B-52 доставили 40% всего оружия силам коалиции. Самолет эффективен для патрулирования океана: за два часа пара B-52 могут просканировать 364 000 квадратных километров поверхности. Самолеты могут быть оснащены электронно-оптическими, инфракрасными датчиками и усовершенствованными блоками наведения.

Четыре бомбардировщика B-52 уже перебрасывали в Великобританию в начале года. После этого они совершили ряд совместных полетов с ВВС других стран НАТО в Европе.
«Ротационное размещение бомбардировщиков укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции по поддержанию нашей коллективной безопасности и обеспечению суверенитета», — поясняли в феврале представители ВВС США в Европе.