Американские бомбардировщики B-52 переброшены в Великобританию

14:15 19 августа Киев, Украина

Бомбардировщики B-52 начали прибывать на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Фэрфорд является резервным аэродромом НАТО , который используется совместно с ВВС США и способен принимать бомбардировщики B-52, B-2 и разведывательные самолеты U-2.

Об этом сообщает UK Defense Journal.

Стратегический межконтинентальный бомбардировщик B-52H Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.



Во время операции «Буря в пустыне» B-52 доставили 40% всего оружия силам коалиции. Самолет эффективен для патрулирования океана: за два часа пара B-52 могут просканировать 364 000 квадратных километров поверхности. Самолеты могут быть оснащены электронно-оптическими, инфракрасными датчиками и усовершенствованными блоками наведения.



Четыре бомбардировщика B-52 уже перебрасывали в Великобританию в начале года. После этого они совершили ряд совместных полетов с ВВС других стран НАТО в Европе.