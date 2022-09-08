Американская звукозаписывающая компания Sony Music окончательно уходит из россии

17:43 08 сентября Киев, Украина

Спустя полгода после приостановки деятельности в стране, Sony Music приняла решение полностью покинуть российский рынок окончательно уходит из рф.

"Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении россии продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в россии", - заявили в компании.

Российская компания станет полностью независимой от Sony Music Group структурой. Ее возглавит Арина Дмитриева, руководившая Sony Music Russia. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее не будет.



Sony Music Group попросила российские стриминговые сервисы удалить композиции, правами на которые обладает компания.



В марте Sony Music Group приостановила работу в россии, из-за чего российским пользователям стали недоступны новые релизы, при этом композиции, выпущенные до войны, оставались доступны на российских стриминговых сервисах.



Billboard отметил, что это первая звукозаписывающая компания-мейджор, которая окончательно ушла из россии.