Американская звукозаписывающая компания Sony Music окончательно уходит из россии

Спустя полгода после приостановки деятельности в стране, Sony Music приняла решение полностью покинуть российский рынок окончательно уходит из рф.
Российская компания станет полностью независимой от Sony Music Group структурой. Ее возглавит Арина Дмитриева, руководившая Sony Music Russia. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее не будет.
Sony Music Group попросила российские стриминговые сервисы удалить композиции, правами на которые обладает компания.
В марте Sony Music Group приостановила работу в россии, из-за чего российским пользователям стали недоступны новые релизы, при этом композиции, выпущенные до войны, оставались доступны на российских стриминговых сервисах.
Billboard отметил, что это первая звукозаписывающая компания-мейджор, которая окончательно ушла из россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии