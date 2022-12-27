Американская компания создала клавиатуру со встроенным интерактивным экраном

17:16 26 декабря Киев, Украина

Американская компания игровых технологий Finalmouse создала клавиатуру Centerpiece со встроенным интерактивным экраном.



Клавиатуру можно подключить к компьютеру через USB-Type-C. В Сenterpiece встроены центральные и графические процессоры, она имеет автономное питание.



Она хранит в памяти три заставки, которые реагируют на ощупь. Их могут создавать сами пользователи и переключаться с помощью специальных кнопок сбоку. Также заставки можно будет монетизировать или бесплатно обмениваться ими с друзьями.

Клавиатура изготовлена из ламинированного стекла, а ее корпус сделал из алюминия со специальным покрытием. Звук при печати производители описывают как «мягкие мраморные капли дождя».



Эту клавиатуру будут продавать в США в начале 2023 года. Она будет стоить 349 долларов (около 14 тысяч гривен).