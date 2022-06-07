Американская компания IBM окончательно уходит с российского рынка

16:11 07 июня Киев, Украина

Американская компания IBM, которая входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд, объявила об окончательном уходе из россии

Еще в начале марта компания объявила о временном, хотя и полном прекращении всех операций в рф.



IBM стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально за несколько первых дней войны принявших решение о временном или окончательном уходе из россии. Среди них были производители процессоров AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco, SAP и Oracle.



В российском филиале IBM работало около тысячи человек. В прошлом году на российском рынке компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода.



Как писала The Wall Street Journal, после начала войны в Украине российские прокуроры пригрозили IBM и другим иностранным компаниям конфискацией их активов, если они уйдут с рынка или выступят с критикой политики кремля.



Глава IBM Арвинд Кришна говорил Reuters, что компания вернется к нормальной работе в россии только после окончания войны.

«Они должны остановить насилие. Они должны начать переговоры о репарациях. Это долгий путь», — сказал он.

С начала войны в Украине об ограничении или прекращении работы на российском рынке заявили почти 1000 зарубежных компаний. Список таких компаний ведет группа сотрудников Йельского университета под руководством Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена этого вуза.



Из-за ухода иностранных компаний из россии только в москве могут остаться без работы около 200 тысяч человек, говорил в апреле мэр столицы Сергей Собянин. Он предложил использовать эту новую армию безработных на общественных работах, например, в парках.