Американская Dell окончательно уходит из рф, увольняя весь штат сотрудников

15:14 26 августа Киев, Украина

Вслед за другими западными хай-тек компаниями полностью уйти из россии решила американская корпорация Dell — крупнейший поставщик в страну серверов и один из главных мировых производителей компьютеров.



Остановившая поставки в рф еще в феврале, Dell сокращает всех своих сотрудников в россии и до конца августа прекратит работу, рассказал изданию CNews источник на рынке дистрибьюции и подтвердили в двух компаниях, сотрудничающих с вендором.



Под увольнение подпадают около 50 человек в российском представительстве Dell, которое компания открыла в 2007 году.



По итогам 2021 года Dell заняла первое место по поставкам серверов в россию с долей 21%. И ее уход ударит абсолютно по всем компаниям в технологичных сферах ввиду того, что это оборудование «отвечает за хранение, обработку и передачу данных», предупреждала ранее председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова.



Часть заказчиков будет вынуждена перейти на российские решения, но в этом случае возникают очевидные риски, поскольку объемы производства недостаточны, говорит гендиректор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.



Другая часть, продолжает он, перейдет на "параллельный" импорт. Но в этом случае российских заказчиков ждут риски «окирпичивания» приобретенных по такой схеме решений и переплата за поставку, предупреждает Володкович. Поддерживать купленное оборудование придется силами местных экспертов.



Китайские поставщики, безусловно, «постараются занять освобождающееся пространство», говорит эксперт. Но китайское оборудование «может быть технически несовместимо с уже существующими американскими IT-системами, говорил Forbes источник в одном из российских системных интеграторов.



По его словам, на выход из этой ситуации может потребоваться некоторое время.



В россии есть компании, занимающиеся сборкой серверов, однако почти ничего российского в них нет, поскольку основные компоненты производятся на иностранных заводах, пишет CNews. Это процессоры, модули оперативной памяти, твердотельные накопители и жесткие диски.