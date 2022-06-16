Американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов

08:59 16 июня Киев, Украина

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes, предоставляющая решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру, отзывает своих сервисных инженеров со всех СПГ-проектов в россии.

В частности, с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Также проектные инженеры компании покидают строящийся «Новатэком» «Арктик СПГ-2».

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источники в компании.



Кроме того, Baker Hughes прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в России. По словам источников, данные действия фактически ставят под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делают невозможной поставку запчастей для его ремонта.



Также в публикации отмечается, что от указанных поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Начало производства газа было намечено на 2023 год.