07:14 01 июня Киев, Украина





Бывшая сотрудница офиса Сената Джо Байдена Тара Рид, обвинившая действующего президента США в якобы "сексуальном домогательстве" в 1993 году, заявила, что переехала в рф.

Об этом она сказала на мероприятии, организованном российским пропагандистским изданием Sputnik.

"В россии я чувствую себя окруженной защитой и безопасностью", – сказала Тара Рид.

Она добавила, что решила уехать в россию после того, как получила угрозы в США.

Свое решение бежать в москву Рид назвала "трудным" и извинилась перед "российскими братьями и сестрами за агрессивную позицию администрации США".



Во время пресс-конференции рядом с Тарой Рид находилась российская шпионка Мария Бутина, отсидевшая почти 18 месяцев в тюрьме в США. В настоящее время Бутина является депутатом госдумы от партии "Единая



В ходе пресс-конференции Бутина пообещала обсудить возможность предоставления для Род российского гражданства и попросить президента рф владимира путина "скорее рассмотреть ее запрос на гражданство".



Во время пресс-конференции рядом с Тарой Рид находилась российская шпионка Мария Бутина, отсидевшая почти 18 месяцев в тюрьме в США. В настоящее время Бутина является депутатом госдумы от партии "Единая россия" В ходе пресс-конференции Бутина пообещала обсудить возможность предоставления для Род российского гражданства и попросить президента рф владимира путина "скорее рассмотреть ее запрос на гражданство".

59-летняя Тара Рид работала помощницей Джо Байдена, когда он был сенатором США от Делавера. В 2020 году, когда он баллотировался в президенты США от Демократической партии, она заявила, что в 1993 году в коридоре Сената он "прижал ее к стене и напал". После "инцидента" Рид призвала политика выйти из президентской гонки. Байден неоднократно отрицал обвинения.