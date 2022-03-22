Американец так украсил свой участок, что к нему приехала полиция

Художник Стивен Новак из США, создал место преступления у себя на участке, инсталляция получилась настолько реалистичной, что соседи и прохожие неоднократно вызывали сотрудников полиции.
Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост, как будто одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.
Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост, как будто одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.
Больше всего Новак гордится тележкой с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела.
Несколько раз к дому Новака приезжала полиция:
По его словам, никаких предупреждений из-за декораций он не получал:
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