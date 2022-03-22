Американец так украсил свой участок, что к нему приехала полиция

21:25 28 октября Киев, Украина





Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост, как будто одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови. Художник Стивен Новак из США, создал место преступления у себя на участке, инсталляция получилась настолько реалистичной, что соседи и прохожие неоднократно вызывали сотрудников полиции.Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост, как будто одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.

"Я хотел сделать что-то гиперреалистичное на этот Хэллоуин . Никаких гирлянд или дымовых машин... нужно было что-то, что испугало бы людей, проходящих мимо ночью. Поэтому я быстренько сделал кукол и облил их кровью", — сказал художник.

Больше всего Новак гордится тележкой с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела.

"Ребёнок проходил мимо и спросил, что с ними произошло — я ответил, что они ели слишком много "Скиттлз", — добавил он.

Несколько раз к дому Новака приезжала полиция:

"Полицейские толпой подошли к двери. Когда я открыл, они спросили, моё ли это всё. Я сказал: "Вы имеете в виду кровь и трупы? Ага, это моё".

По его словам, никаких предупреждений из-за декораций он не получал: