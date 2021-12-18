Американец по ошибке отсидел 42 года в тюрьме

62-летний Кевин Сткриклэнд, который провел в тюрьме 42 года по несправедливому обвинению, вышел на свободу, сообщает CNN.
Сткриклэнд попал за решетку в 18 лет по обвинениям в убийстве трех человек. Единственным человеком, узнавшим парня в 1978 году, стала одна из жертв нападения Синтия Дуглас . Впоследствии она публично рассказала, что полицейские оказывали на нее давление.
Дело было решено пересмотреть и 23 февраля текущего года суд оправдал Сткриклэнда.
Сткриклэнд попал за решетку в 18 лет по обвинениям в убийстве трех человек. Единственным человеком, узнавшим парня в 1978 году, стала одна из жертв нападения Синтия Дуглас . Впоследствии она публично рассказала, что полицейские оказывали на нее давление.
Дело было решено пересмотреть и 23 февраля текущего года суд оправдал Сткриклэнда.
Срок, который Стриклэнд провел в тюрьме по несправедливому обвинению, стал самым длительным за всю историю штата Миссури и одним из самых длительных в стране в целом. Однако, согласно местному законодательству, мужчина не может получить компенсацию, поскольку она предусмотрена только для бывших заключенных, оправданных с помощью анализа ДНК.
Защита Стриклэнда организовала сбор пожертвований, и более 28 тысяч человек прислали мужчине 1,5 миллиона долларов. В настоящее время бывший заключенный не может получить средства, потому что не имеет счета, однако вскоре он это сделает. Также активисты должны предоставить ему финансового советника, который бы помог распорядиться средствами.
История Стриклэнда не первая подобна в США. В 2019 году администрация города Сими-Велли в Калифорнии должна была выплатить 21 миллион долларов компенсации за ошибочное пожизненное осуждение Крейга Коули. Его обвинили в двойном убийстве бывшей девушки и ее детей в 1978 году.
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