Американец по ошибке отсидел 42 года в тюрьме

16:23 29 Ноябрь Киев, Украина

62-летний Кевин Сткриклэнд, который провел в тюрьме 42 года по несправедливому обвинению, вышел на свободу, сообщает CNN.



Сткриклэнд попал за решетку в 18 лет по обвинениям в убийстве трех человек. Единственным человеком, узнавшим парня в 1978 году, стала одна из жертв нападения Синтия Дуглас . Впоследствии она публично рассказала, что полицейские оказывали на нее давление.



Дело было решено пересмотреть и 23 февраля текущего года суд оправдал Сткриклэнда.

"Я вспомнил, как плакал, когда мне сказали, что я виновен в преступлении, которого не совершал", - рассказал он журналистам.

Срок, который Стриклэнд провел в тюрьме по несправедливому обвинению, стал самым длительным за всю историю штата Миссури и одним из самых длительных в стране в целом. Однако, согласно местному законодательству, мужчина не может получить компенсацию, поскольку она предусмотрена только для бывших заключенных, оправданных с помощью анализа ДНК.