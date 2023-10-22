Амбициозные цели путина сократились: что теперь стало его главной целью?

11:26 22 октября Киев, Украина

Осуществляя свою захватническую политику на территории Украины, глава страны-агрессора ставил как конкретные планы создания военного плацдарма на границе с НАТО, так и бредовые планы о "собирании земель русских", восстановлении могущества россии и СССР.

Через полтора года российского "блицкрига" против Украины цель Владимира путина сократилась, теперь он мечтает стаостаться хотя бы на некоторых оккупированных территориях Украины. Об этом сказал в эфире телемарафона советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что глава Кремля стремится перевести войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно будет проводить определенные переговоры.

"Так же как было после 2014 года, только уже с другими условиями. Потому что после 2014 года путин все еще продолжал выдавать себя за человека, придерживающегося международного права, то здесь путин хочет, чтобы ему разрешили не учитывать международное право в полном объеме. И он хочет, чтобы ему разрешили доминировать в новых правилах, где насилие как инструмент влияния на тот или иной регион", - сказал Подоляк.

Напомним, на днях путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорах с рф и что якобы нужно "отменить декрет Киева о запрете переговоров".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, переговоры с россией не состоятся, пока она не покинет оккупированную украинскую территорию.