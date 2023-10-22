Амбициозные цели путина сократились: что теперь стало его главной целью?

Осуществляя свою захватническую политику на территории Украины, глава страны-агрессора ставил как конкретные планы создания военного плацдарма на границе с НАТО, так и бредовые планы о "собирании земель русских", восстановлении могущества россии и СССР.
Через полтора года российского "блицкрига" против Украины цель Владимира путина сократилась, теперь он мечтает стаостаться хотя бы на некоторых оккупированных территориях Украины. Об этом сказал в эфире телемарафона советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что глава Кремля стремится перевести войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно будет проводить определенные переговоры.
Напомним, на днях путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорах с рф и что якобы нужно "отменить декрет Киева о запрете переговоров".
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, переговоры с россией не состоятся, пока она не покинет оккупированную украинскую территорию.
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