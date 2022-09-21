Аmazon UK и EU отменяет комиссию для украинских предпринимателей на год

12:34 21 сентября Киев, Украина

Аmazon UK и EU отменяет реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком на год от уплаты процента с продаж.

Об этом говорится в пресс-релизе Укрпочты.

"Несколько месяцев назад Министерство цифровой трансформации Украины, Укрпочта, маркетплейс-промоушн агентство Disqover Agency и Startup Ukraine с совместной инициативой обратились к Amazon, чтобы облегчить условия для украинских продавцов. Как результат, сегодня есть прекрасные новости: Аmazon отменяет реферальную комиссию на целый год", - заявили в компании.

"В ответ на ваш запрос поддержать украинских продавцов на нашем маркетплейсе, я рад подтвердить, что сейчас мы вводим специальные условия для бизнеса с адресом отправки по Украине. С 6-го сентября, мы снижаем реферальную комиссию до 0% на период 12 месяцев для всех украинских продавцов на Amazon в Европе и Великобритании", - заявил вице-президент EU Seller Services Ксавье Фламанд.

Вопреки войне украинский бизнес продолжает работать. При этом значительная часть компаний выходит на международный рынок. Во-первых, спрос на украинское растет, а во-вторых, для многих компаний это возможность масштабироваться и найти новых клиентов.