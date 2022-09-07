15:47 07 сентября Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовит ряд новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Об этом он написал в колонке для Financial Times, опубликованной 7 сентября.

"Война в Украине входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает... Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании (рф) - ради Украины и ради нас", - подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что Альянс продолжит помогать Киеву, иначе россия может начать агрессию против других стран и даже напасть на союзников по НАТО.

"Мы готовим более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму. И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО", - отметил генсек.



Столтенберг также подтвердил, что примет участие в заседании возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдет в немецком Рамштайне 8 сентября.