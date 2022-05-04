Алиев впервые назвал количество погибших военных азербайджанцев

Минобороны Азербайджана впервые с момента военных действий на территории Нагорного Карабаха озвучил количество погибших.
Соответствующая информация опубликована на сайте азербайджанского Министерства обороны.
В Минобороны заявили о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат считаются пропавшими без вести. Тела 103 человек до сих пор не опознаны, их идентифицируют с помощью анализа ДНК.
В Минобороны заявили о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат считаются пропавшими без вести. Тела 103 человек до сих пор не опознаны, их идентифицируют с помощью анализа ДНК.
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