Алиев впервые назвал количество погибших военных азербайджанцев

19:39 03 декабря Киев, Украина

Минобороны Азербайджана впервые с момента военных действий на территории Нагорного Карабаха озвучил количество погибших.

Соответствующая информация опубликована на сайте азербайджанского Министерства обороны.



В Минобороны заявили о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат считаются пропавшими без вести. Тела 103 человек до сих пор не опознаны, их идентифицируют с помощью анализа ДНК.