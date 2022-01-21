Алиев объявил карабахский город Шуша культурной столицей Азербайджана

Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, которым объявил, отбитый у армян город Шуша в Нагорном Карабахе, своей культурной столицей.
Об этом сообщается в распоряжении Алиева, 7 мая.
Шуша находилась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1992 по 2020 год. В ходе карабахской войны в 2020 году Азербайджан вернул контроль над ней.
Шуша находилась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1992 по 2020 год. В ходе карабахской войны в 2020 году Азербайджан вернул контроль над ней.
По его словам, Азербайджан планирует восстановить исторический облик города и пропагандировать его на международной арене как жемчужину многовековой богатой культуры страны.
Напомним, что в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991-м регион провозгласил независимость, которую не признало международное сообщество.
Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.
В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии