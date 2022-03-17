Алиев имеет доказательства российского присутствия в Нагорном Карабахе

19:56 19 октября Киев, Украина

Армия Азербайджана способна самостоятельно отстоять свои интересы относительно Нагорного Карабаха. Азербайджан не нуждается во внешней поддержке, он доказал свою боеспособность.
 
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил агентству ТАСС в интервью, которое было опубликовано 19 октября.

Он опроверг информацию о том, что в Нагорный Карабах могли быть переброшены наемники из Сирии и Ливии. Алиев отметил, что Россия и Франция, которые заявляли о возможном участии террористов на стороне азербайджанской армии, не смогли предоставить доказательств.

Алиев заявил, что в период эскалации конфликта на территорию Армении было переброшено из РФ "огромное количество вооружений". Он подчеркнул, что у Азербайджана есть подтверждения: карты полетов и тип вооружений.