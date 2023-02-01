Алеку Болдуину предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве

11:39 01 февраля Киев, Украина

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину было предъявлено обвинение в связи со смертельной стрельбой в 2021 году на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Прокуратура штата Нью-Мексико также предъявила обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, сообщает CNN.

Обвинения против обоих включают в себя два пункта о непредумышленном убийстве. В случае, если присяжные признают их виновными, приговор будет вынесен только по одному пункту для каждого. Первый предусматривает до 18 месяцев тюремного заключения, второй — до пяти лет лишения свободы.

Против помощника режиссера «Ржавчины» Дэвида Холлса также были выдвинуты обвинения в небрежном обращении с оружием. Он согласился на сделку со следствием и признал свою вину. Адвокаты Болдуина и Гутьеррес-Рид назвали решение прокурора об обвинение ошибкой.

В материалах дела указано, что перед съемками «Ржавчины» Болдуин не проходил серьезной подготовки по обращению с оружием. На тренировку у него ушло всего полчаса, так как он отвлекался и разговаривал со своей семьей по телефону. Также прокуроры утверждают, что Гутьеррес-Рид не настаивала на обучении Болдуина, не проверила каждый патрон и не соблюла протоколы безопасности при хранении боеприпасов.

Хатчинс погибла 21 октября 2021 года в результате выстрела, произведенного Болдуином из пистолета, который являлся реквизитом. Также ранения получил режиссер фильма Джоэл Соуз.