Александр Лукашенко запретил возвращаться в Беларусь врачам, уехавшим на заработки
15:13 05 ноября Киев, Украина
Самопровозглашенный президент Беларуси жестко прокомментировал недавнее приглашение Польши зарубежных врачей для помощи польским гражданам в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - подчеркнул он.
Лукашенко
обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.
"Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.
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