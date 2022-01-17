Александр Лукашенко сменил "неугодных"

На фоне продолжающихся в Беларуси протестов против действующего режима новым секретарем Совета безопасности стал Валерий Вакульчик, руководивший до этого КГБ.
Вместо него на освободившуюся должность Лукашенко назначил бывшего главу Комитета госконтроля Ивана Тертеля.
Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.
Вместо него на освободившуюся должность Лукашенко назначил бывшего главу Комитета госконтроля Ивана Тертеля.
Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.
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