Албания поддержит США и НАТО в случае масштабной агрессии РФ против Украины

08:25 08 Декабрь Киев, Украина

В случае вторжения России в Украину, Албания будет готова присоединиться к США и НАТО, выступив против РФ.
 
Об этом полковник албанской армии Ардиан Лулай заявил местному телеканалу Report TV, где в студии обсуждалась возможность масштабного российского вторжения в Украину.

Полковник подчеркнул, что албанская армия готова внести свой вклад в НАТО таким образом, как того потребует Альянс, и как об этом договорятся политики.
«Вооруженные силы Албании являются частью НАТО, решение в НАТО принимается коллегиально. Вооруженные силы Республики Албания будут поддерживать принятие решений, принимаемых Соединенными Штатами и НАТО в целом. Если будет запрос, мы ответим, потому что участие в НАТО – это не только получать, но и отдавать. Мы должны выполнять свои задачи в соответствии с решениями, принимаемыми политиками. Уверяю вас, что солдаты всегда готовы», – сказал Ардиан Лулай.