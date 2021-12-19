Албания поддержит США и НАТО в случае масштабной агрессии РФ против Украины

08:25 08 Декабрь Киев, Украина

В случае вторжения России в Украину, Албания будет готова присоединиться к США и НАТО , выступив против РФ.

Об этом полковник албанской армии Ардиан Лулай заявил местному телеканалу Report TV, где в студии обсуждалась возможность масштабного российского вторжения в Украину.



Полковник подчеркнул, что албанская армия готова внести свой вклад в НАТО таким образом, как того потребует Альянс, и как об этом договорятся политики.