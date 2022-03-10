Албанцы объявили своему президенту импичмент

07:27 10 Июнь Киев, Украина

Срок правления президента Албании Илира Меты истекает только следующим летом, однако парламентская комиссия настаивает на импичменте действующего главы государства.

Об этом сообщает Euronews в четверг, 10 июня.



Депутаты голосовали после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля. Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.



Комиссия рекомендовала отстранить Мету от должности за год до окончания его президентского срока.