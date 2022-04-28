Активность вулкана Левотоло: власти Индонезии начали эвакуацию местных жителей

10:32 30 ноября Киев, Украина

Вчера, 29 ноября власти Индонезии, начали эвакуацию жителей острова Лембата в непосредственной близости от вулкана Левотоло и ввели запрет на полеты в этом районе.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - сообщили в Геологическом агентстве Индонезии.

Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и в связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

Вулкан проснулся еще 27 ноября. Тогда образовался столб пепла, который поднялся на высоту 500 метров в небо. А 29 ноября произошел сильный взрыв, в результате которого пепел поднялся на 15,24 километра.