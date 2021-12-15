Активисты: у Каталонии нет короля!

Каталонию посетил король Испании Фелипе VI, что вызвала бурю протестов, сторонники независимости Каталонии собрались возле муниципалитета Эсплуга-де-Франколи и прошли колонной к монастырю Поблет, с лозунгом "У Каталонии нет короля".
Путь колонне преградили полицейские. Произошли столкновения, полиция применила дубинки. По крайней мере, один человек был задержан.
Напомним, в Испании сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.
Напомним, в Испании сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.
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