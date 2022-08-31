Активистки Femen устроили протест возле канцлера Германии, требуя газового эмбарго

16:08 22 августа Киев, Украина

Активистки движения Femen устроили "обнаженный" протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом. Так, они требовали ввести газовое эмбарго против россии за ее агрессивную войну.



Об этом сообщает западное издание Daily Mail.



В выходные, когда проводился день открытых дверей правительства, активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи "газовое эмбарго (против россии) сейчас". Почти сразу же их оттеснила охрана.



После этого участницы акции опубликовали на своей странице объяснение мероприятия, отмечая, что правительства Германии довели страну до энергетической зависимости от россии, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну рф. Также они обвинили Германию в помощи оружием Украине.