Аккаунты «РИА Новостей» в Twitter заблокировали в 27 странах Евросоюза и Британии

14:29 04 августа Киев, Украина

Мир продолжает бороться с российской пропагандой. Администрация Twitter заблокировала аккаунты РИА Новости и агентства экономической информации «Прайм» в Великобритании и 27 государствах Евросоюза

При попытке зайти на страницу в этих странах появляется оповещение: «Доступ к учетной записи закрыт».

Доступ к аккаунтам двух пропагандистских агентств помимо Великобритании ограничен в Германии, Португалии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Словении, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии, Мальте, Румынии, Греции, Нидерландах, Болгарии, Австрии, Люксембурге, Латвии, Дании, Литве, Хорватии, Франции, Эстонии, Кипре, Испании и Бельгии.



В апреле Twitter заблокировал аккаунт телеканала RT из-за фейковой публикации о пленном украинском военнослужащем, который рассказал о бросившем его командовании, а в июле — аккаунт посольства россии в Берлине за выдержку из статьи лаврова про "военно-биологические лаборатории на Донбассе". В середине июня временные ограничения были наложены на страницу Дмитрия Рогозина, который в то время еще был главой Роскосмоса. Поводом стал его твит об Украине как "экзистенциальной угрозе всему русскому".