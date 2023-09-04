Акция протеста в столице Армении: участники требуют снять блокаду Лачинского коридора

15:08 09 августа Киев, Украина





Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.



Задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать улицы у правительственного здания. Организатор акции – бывший военный Саркис Погосян. Он называет себя руководителем отряда "Крестоносцы". По его словам, если власти откажутся от разблокирования Лачинского коридора, то участники акции попросят выдать им оружие, чтобы самостоятельно снять блокаду. В столице Армении Ереване полиция задержала 14 человек на акции протеста у здания правительства. Участники потребовали разблокировать Лачинский коридор – это единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией.Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.Задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать улицы у правительственного здания. Организатор акции – бывший военный Саркис Погосян. Он называет себя руководителем отряда "Крестоносцы". По его словам, если власти откажутся от разблокирования Лачинского коридора, то участники акции попросят выдать им оружие, чтобы самостоятельно снять блокаду.

Как пишет Эхо Кавказа, Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, потому могут возникать перебои с гуманитарными грузами для местных жителей Карабаха.



7 августа к Азербайджану с призывом о снятии блокады Лачинского коридора обратилась ООН. Организация в своем заявлении указала на острую нехватку в Карабахе продовольствия и товаров первой необходимости. Азербайджан назвал заявление ООН пристрастным. МИД страны в своем заявлении отметил, что Армения через Лачинский коридор поставляла в регион оружие и боеприпасы.