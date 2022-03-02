Акции протеста в Бишкеке продолжаются: уже более тысячи пострадавших

06:43 08 Октябрь Киев, Украина

Минздрав Кыргызстана сообщил, что за медицинской помощью в результате беспорядков в Бишкеке обратились 1002 человека.



По данным медиков, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб.

В Бишкеке третий день проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.



6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре партии, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".



В республике создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности, люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска пока еще существующего состава парламента.



Вечером в минувший вторник парламент Киргизии дал согласие на назначение лидера оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова на пост премьера. До этого, в ночь на вторник, сторонники Жапарова освободили его из колонии, где он находился более двух лет по обвинению в захвате заложника.



В среду стало известно, что Народный координационный совет в составе пяти оппозиционных политических партий Киргизии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Чон Казат" и "Ордо" выдвинул претендентом на пост главы правительства кандидата в депутаты от "Ата-Мекена" тридцатилетнего Тилека Токтогазива.