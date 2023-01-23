Айсберг размером с Лондон откололся от Антарктики

19:09 23 января Киев, Украина

Айсберг размером примерно с Лондон с его окрестностями откололся от Антарктики неподалеку от британской исследовательской станции Халли.



Об этом сообщает BBC.



По оценкам ученых, площадь айсберга составляет около 1550 квадратных километров. Поскольку айсберг находится в антарктическом квадранте, проходящем от 0 градусов долготы до 90 градусов западной широты, он будет иметь букву "А" в своем обозначении. Скорее всего, он будет называться A81.



На станции Халли находится 21 человек. Экспедиции ничего не угрожает, ее участники продолжат работу до начала февраля, пока их не заберут. Халли рсполагается примерно в 15 км от линии разрыва.



Данные о движении льда передаются в штаб-квартиру Британской антарктической службы в Кембридже через GPS-датчики.



Айсберг откололся от шельфового ледника Бранта – это обычное явление для этого региона Антарктики. В случае опасности станцию Халли смогут отодвинуть от переднего края ледника. Это делали в последний раз в начале 2017 года – тогда станцию переместили на 23 км.



