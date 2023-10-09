Air Canada присоединяется к списку авиакомпаний, отменяя рейсы в Тель-Авив

09:56 09 октября Киев, Украина

Air Canada объявила о своем решении отменить все рейсы в Тель-Авив, присоединившись к списку других международных авиакомпаний, временно приостанавливающих свои маршруты в Израиль.



Как сообщает CNN, канадская авиакомпания заявила, что будет непрерывно оценивать ситуацию в Израиле и вносить соответствующие коррективы в свои рейсы и планы.



Пассажиры, планирующие перелеты в или из Тель-Авива, будут иметь возможность внести изменения в свои бронирования, включая запрос на возврат средств.



На данный момент Air Canada выполняет 10 рейсов еженедельно из Канады в Тель-Авив, в том числе ежедневные рейсы, а также три рейса в неделю из Монреаля.