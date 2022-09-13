Агрессор пытается закупить у Таджикистана боеприпасы к советским артсистемам - СМИ

14:10 13 сентября Киев, Украина

Россия пытается выкупить в республиках Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам.

Об этом 13 сентября сообщает Главное управление разведки Минобороны.



В первую очередь рф интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.



Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества рф обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов к РСЗО Ураган. Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ Пион и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана.



Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с рф и принять участие в войне против Украины.



Разворачивается вербовочная кампания и в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с рф или одной из частных военных компаний. Аналогичные веточные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД.



Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводам, что Иран мог отправить в россию первую партию беспилотников, рассчитывая на получение российских военных самолетов Су-35.