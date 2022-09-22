Агрессор пытается оправдать свои катастрофические провалы - премьер Британии

Премьер Британии Лиз Трасс назвала "бряцанием оружием" ядерные угрозы президента рф владимира путина и заявила, что этот шантаж "не сработает".
Как сообщает The Guardian, об этом она заявила в выступлении на Генассамблее ООН.
Трасс выступала через несколько часов после дистанционного выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Лиз Трасс в начале речи отметила, что сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.
Трасс выступала через несколько часов после дистанционного выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Лиз Трасс в начале речи отметила, что сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.
Она также пообещала сохранять и увеличивать военную поддержку для Украины, так долго, как это будет необходимо.
Премьер Британии призвала лидеров стран не идти на какие-то компромиссы в пользу рф, несмотря на трудности из-за заоблачных цен на энергоносители.
Отдельную часть речи она посвятила противостоянию между демократическими и авторитарными моделями государства, отмечая, что демократии для того, чтобы доказать свою жизнеспособность и преимущество, должны найти способ обеспечивать благосостояние и безопасность для своих граждан.
Перед этим Трасс в совместном заявлении с президентом Еврокомиссии назвала решение путина о мобилизации свидетельством провала российского вторжения в Украину.
Премьер Британии призвала лидеров стран не идти на какие-то компромиссы в пользу рф, несмотря на трудности из-за заоблачных цен на энергоносители.
Отдельную часть речи она посвятила противостоянию между демократическими и авторитарными моделями государства, отмечая, что демократии для того, чтобы доказать свою жизнеспособность и преимущество, должны найти способ обеспечивать благосостояние и безопасность для своих граждан.
Перед этим Трасс в совместном заявлении с президентом Еврокомиссии назвала решение путина о мобилизации свидетельством провала российского вторжения в Украину.
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