Агрессор может нанести удар по аэропортам Польши - сенатор США

07:43 03 октября Киев, Украина

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что россия может ударить по польским аэропортам, через которые поставляется военная техника для Вооруженных сил Украины.



Об этом в воскресенье, 2 октября, он заявил в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что вполне возможно, что в конечном итоге, он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в том числе в Польше", - сказал он.

Он уточнил, что на отчаянный шаг путина может вынудить ситуация на фронте.

"Сейчас она плачевна, если путин поймет, что проигрывает в Украине из-за поставок вооружений Западом, то вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих точек", - предположил политик.

"Много говорят о ядерных ударах, но меня беспокоит возможная российская атака внутри территории НАТО", - добвил Рубио.

Он же подчеркнул, что если такое и произойдет, то НАТО на такой удар будет вынуждено отвечать.