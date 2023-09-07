Африканский союз получит статус полноправного члена G20 на саммите в Индии

Африканский союз вступит в ряды полноправных членов G20 на саммите в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 7 сентября.
Страны "Большой двадцатки" согласились предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу. Такой шаг придаст Африканскому союзу, состоящему из 55 членов, который в настоящее время является "приглашенной международной организацией", тот же статус, что сейчас у Евросоюза.
Отмечается, что принимающий саммит G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал приоритетом предоставление полноправного членства для Африканского союза. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также была среди тех, кто выступал за членство этой организации в "Большой двадцатке" на последней встрече G7, состоявшейся в Японии в середине мая.
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