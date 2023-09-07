Африканский союз получит статус полноправного члена G20 на саммите в Индии

11:41 07 сентября Киев, Украина

Африканский союз вступит в ряды полноправных членов G20 на саммите в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 7 сентября.

Страны "Большой двадцатки" согласились предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу. Такой шаг придаст Африканскому союзу, состоящему из 55 членов, который в настоящее время является "приглашенной международной организацией", тот же статус, что сейчас у Евросоюза.

"Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос по глобальным проблемам, таким как изменение климата и долг развивающихся рынков, особенно в связи с тем, что рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах", – пишет агентство.

Отмечается, что принимающий саммит G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал приоритетом предоставление полноправного членства для Африканского союза. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также была среди тех, кто выступал за членство этой организации в "Большой двадцатке" на последней встрече G7, состоявшейся в Японии в середине мая.