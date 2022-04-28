Африка: одно из самых кровавых нападений боевиков

08:58 30 ноября Киев, Украина

28 ноября, на северо-востоке Нигерии произошло кровавое массовое убийство мирных жителей, от рук боевиков погибло 110 мирных жителей региона, по данным ООН.
"Вооруженные люди прибыли на мотоциклах и совершили жестокое нападение на мужчин и женщин, работающих на полях в Кошобе", — сказал в воскресенье координатор гуманитарной помощи Кошобе ООН в Нигерии, Эдвард Каллон.
 
"По меньшей мере 110 мирных жителей были безжалостно убиты, и многие другие были ранены в результате этого нападения. Это нападение самое жестокое и кровавое за всю историю региона", — добавил он.
фото: убитые боевиками мирные жители
В пресс-релизе ООН упоминается джихадистская группировка "Боко харам", которая более десяти лет нападает на людей в этом регионе и контролирует часть территории. 