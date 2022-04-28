Африка: одно из самых кровавых нападений боевиков

"Вооруженные люди прибыли на мотоциклах и совершили жестокое нападение на мужчин и женщин, работающих на полях в Кошобе", — сказал в воскресенье координатор гуманитарной помощи Кошобе ООН в Нигерии, Эдвард Каллон.

"По меньшей мере 110 мирных жителей были безжалостно убиты, и многие другие были ранены в результате этого нападения. Это нападение самое жестокое и кровавое за всю историю региона", — добавил он.