Африка: одно из самых кровавых нападений боевиков
08:58 30 ноября Киев, Украина
28 ноября, на северо-востоке Нигерии произошло кровавое массовое убийство мирных жителей, от рук боевиков погибло 110 мирных жителей региона, по данным ООН
.
"Вооруженные люди прибыли на мотоциклах и совершили жестокое нападение на мужчин и женщин, работающих на полях в Кошобе", — сказал в воскресенье координатор гуманитарной помощи Кошобе ООН в Нигерии, Эдвард Каллон.
"По меньшей мере 110 мирных жителей были безжалостно убиты, и многие другие были ранены в результате этого нападения. Это нападение самое жестокое и кровавое за всю историю региона", — добавил он.
В пресс-релизе ООН упоминается джихадистская группировка "Боко харам", которая более десяти лет нападает на людей в этом регионе и контролирует часть территории.
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