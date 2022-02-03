Афганские университеты вновь открываются, и в них учится небольшое количество женщин

Сегодня в Афганистане открылись некоторые государственные университеты.
Большинство средних школ для девочек и все государственные университеты были закрыты, когда талибы вновь пришли к власти в Афганистане.
Это вызвало опасения, что женщинам снова будет отказано в доступе к образованию, как это произошло во время первого правления талибов в 1996–2001 годах.
«Для нас это момент радости, что наши занятия начались», — сказал Зарлашта Хакмал, изучающий право и политологию в Нангархарском университете.
«Но мы все еще беспокоимся, что талибы могут их остановить».
Один аналитик сказал, что открытие университетов стало «критической вехой» на пути талибов к международному признанию.
Официальные лица заявили, что в среду открылись университеты в провинциях Лагман, Нангархар, Кандагар, Нимроз, Фарах и Гильменд.
Другие должны возобновить работу в других частях страны в конце этого месяца.
Журналисты видели, как небольшая группа женщин, одетых в паранджу, вошла в университет Лагман рано утром в среду. Присутствовавших мужчин переправляли в кампус на местных такси и автобусах; были одеты в традиционные туники, известные как шальвар-камиз.
Посещаемость очень низкая, при этом боевики Талибана охраняют вход в университет, установив пулемет на треноге на шлагбауме ворот.
Большинство студентов отказались поделиться своими мыслями о возвращении в класс, а некоторые заявили, что власти предупредили их не разговаривать с прессой.
Журналистам запретили въезд в кампус Лагмана и университеты в других провинциях.
Отметим, талибы заявили, что не возражают против образования женщин, но хотят, чтобы классы были разделены, а учебная программа основывалась на исламских принципах. Также они заявляют, что все школы для девочек откроются к концу марта.
Во вторник Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану заявила, что открытие университетов является «важным шагом», поскольку оно обеспечивает равный доступ к образованию для всех.
Повторное открытие состоялось через неделю после того, как делегация талибов провела переговоры с западными официальными лицами в Норвегии, где их призвали улучшить права женщин, чтобы разблокировать миллиарды долларов в виде конфискованных активов и замороженной иностранной помощи.
Прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в Афганистане, который уже опустошен десятилетиями войны.
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