Афганские университеты вновь открываются, и в них учится небольшое количество женщин

19:10 02 Февраль Киев, Украина

Сегодня в Афганистане открылись некоторые государственные университеты

Большинство средних школ для девочек и все государственные университеты были закрыты, когда талибы вновь пришли к власти в Афганистане.

Это вызвало опасения, что женщинам снова будет отказано в доступе к образованию, как это произошло во время первого правления талибов в 1996–2001 годах.



«Для нас это момент радости, что наши занятия начались», — сказал Зарлашта Хакмал, изучающий право и политологию в Нангархарском университете.

«Но мы все еще беспокоимся, что талибы могут их остановить».



Один аналитик сказал, что открытие университетов стало «критической вехой» на пути талибов к международному признанию.



Официальные лица заявили, что в среду открылись университеты в провинциях Лагман, Нангархар, Кандагар, Нимроз, Фарах и Гильменд.



Другие должны возобновить работу в других частях страны в конце этого месяца.



Журналисты видели, как небольшая группа женщин, одетых в паранджу, вошла в университет Лагман рано утром в среду. Присутствовавших мужчин переправляли в кампус на местных такси и автобусах; были одеты в традиционные туники, известные как шальвар-камиз.



Посещаемость очень низкая, при этом боевики Талибана охраняют вход в университет, установив пулемет на треноге на шлагбауме ворот.



Большинство студентов отказались поделиться своими мыслями о возвращении в класс, а некоторые заявили, что власти предупредили их не разговаривать с прессой.



Журналистам запретили въезд в кампус Лагмана и университеты в других провинциях.



Отметим, талибы заявили, что не возражают против образования женщин, но хотят, чтобы классы были разделены, а учебная программа основывалась на исламских принципах. Также они заявляют, что все школы для девочек откроются к концу марта.



Во вторник Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану заявила, что открытие университетов является «важным шагом», поскольку оно обеспечивает равный доступ к образованию для всех.



Повторное открытие состоялось через неделю после того, как делегация талибов провела переговоры с западными официальными лицами в Норвегии, где их призвали улучшить права женщин, чтобы разблокировать миллиарды долларов в виде конфискованных активов и замороженной иностранной помощи.



Прекращение помощи спровоцировало гуманитарный кризис в Афганистане, который уже опустошен десятилетиями войны.