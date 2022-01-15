Афганистан: взрыв автомобиля привел к гибели минимум 30 человек

В результате взрыва в Афганском городе Пули-Алам более 60 человек госпитализированы с травмами разной сложности и 30 человек погибли.
Об этом сообщает Pajhwok в пятницу, 30 апреля.
Взрыв прогремел в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам. По предварительным данным, взорвалась машина, находившаяся рядом с госпиталем.
Напомним, что ранее начался организованный вывод войск НАТО из Афганистана. Вывод войск планируют завершить в сентябре. В Альянсе подчеркивают приоритетность безопасности своих военных.
Взрыв прогремел в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам. По предварительным данным, взорвалась машина, находившаяся рядом с госпиталем.
Напомним, что ранее начался организованный вывод войск НАТО из Афганистана. Вывод войск планируют завершить в сентябре. В Альянсе подчеркивают приоритетность безопасности своих военных.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии