Афганистан: в шиитской мечети прогремел взрыв, есть жертвы

18:33 21 апреля Киев, Украина

В афганском городе Мазари-Шариф прогремел взрыв в шиитской мечети, по информации представителей больницы Абу Али Сина Балхи,

31 человек погиб, ранено не менее 87 человек, 17 из которых в тяжелом состоянии. Есть вероятность что число жертв увеличится.

Ответственность за теракт в Мазари-Шарифе, как сообщает Afghanistan International, взяла на себя группировка ИГИЛ-Хорасана. В свое заявлении террористы утверждают, что при взрыве погибло около 100 верующих.

Ранее талибы заявляли, что ИГИЛ больше не действует в Афганистане и что их присутствие является «вражеской» пропагандой. В своем сообщении замминистра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид отказался напрямую ссылаться на ИГИЛ, назвав его просто группой, не имеющей отношения к афганскому обществу. Представитель талибов сказал, что у них достаточно опыта, чтобы «ликвидировать злые и подстрекательские элементы» и в ближайшее время виновные будут наказаны.

Шииты - религиозное меньшинство в Афганистане, они часто становятся мишенью суннитских группировок боевиков, включая ИГИЛ (запрещенная террористическая организация).