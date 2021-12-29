Афганистан: в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей

Провинция Вардак, которая находится в центре Афганистана, подверглась минометному обстрелу и авиаудару. В результате нападения погибли 12 местных жителей, трое были ранены.
Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в связи с произошедшим президент страны Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта прекратить насилие.
В то же время, как информирует телеканал, в Афганистане акты жестокости участились с тех пор, как США объявили о выводе своих войск из страны.
В то же время, как информирует телеканал, в Афганистане акты жестокости участились с тех пор, как США объявили о выводе своих войск из страны.
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