Афганистан: в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей

07:16 26 Апрель Киев, Украина

Провинция Вардак, которая находится в центре Афганистана, подверглась минометному обстрелу и авиаудару. В результате нападения погибли 12 местных жителей, трое были ранены.
 
Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.
"По меньшей мере восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг в районе Джалриз. В другом инциденте в районе Сайед Абад четыре члена одной семьи были убиты и еще трое были ранены, когда в их дом попала мина", - уточнил член совета провинции Вардак Шарифулла Хотак.
Отмечается, что в связи с произошедшим президент страны Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта прекратить насилие.

В то же время, как информирует телеканал, в Афганистане акты жестокости участились с тех пор, как США объявили о выводе своих войск из страны.
 