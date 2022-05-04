Афганистан: у дома и.о. главы Минобороны в Кабуле прогремел взрыв

10:32 04 августа Киев, Украина

В столице Афганистана Кабуле неизвестные совершили нападение на дом главы Минобороны страны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади.

Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.

"Вечером во вторник, 3 августа, прогремел взрыв. Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль под управлением смертника. После этого в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди (предварительно, четыре человека), которые вступили в перестрелку с силами безопасности", - говорится в сообщении.

Атака на дом чиновника (ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было) продолжалась около четырех часов. В результате погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Пока ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. При этом в Госдепартаменте США заявили, что взрыв в Кабуле "имеет все отличительные признаки нападений талибов", которые происходили в последние недели.