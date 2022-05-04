Афганистан: у дома и.о. главы Минобороны в Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле неизвестные совершили нападение на дом главы Минобороны страны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади.
Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.
Атака на дом чиновника (ни Мохаммади, ни его семьи в здании не было) продолжалась около четырех часов. В результате погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.
Пока ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. При этом в Госдепартаменте США заявили, что взрыв в Кабуле "имеет все отличительные признаки нападений талибов", которые происходили в последние недели.
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