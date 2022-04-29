Афганистан: талибы подорвали опоры ЛЭП, оставив Кабул и ряд провинций без электричества

Боевики радикального движения "Талибан" совершили теракт в провинции Баглан - подорвали опоры линий электропередач (ЛЭП), оставив Кабул, столицу Афганистана, и близлежащие провинции без электричества.
Об этом во вторник, 27 июля, сообщает национальная энергетическая компания Афганистана Брешна.
Опоры линий электропередачи периодически становятся мишенями боевиков террористических организаций в ходе продолжающихся боестолкновений.
Тем временем, активные боевые действия армии против талибов продолжаются на территории провинций Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа. По данным афганской национальной армии, за сутки в стране ликвидированы 187 талибов.
Из-за боевых действий власти Афганистана ввели комендантский час в 31 провинции страны на фоне растущей угрозы безопасности.
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