Афганистан: силы сопротивления отбили у талибов еще три города

20:03 20 августа Киев, Украина

Силам сопротивления Северного альянса во главе с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, после освобождения захваченной провинции Чарикан, удалось отбить у талибов еще три города.

Об этом сообщает индийское издание RepublicWorld.





Сообщается, что в результате боестолкновений талибы отступили из Пули-Хесара в провинции Баглан. Также под контроль Северного альянса перешли районы Дех Салах и Бану. Талибы были окружены со всех сторон. У боевиков до 60 убитых и раненых. Афганский национальный флаг был поднят в Пули-Хесаре.

Район Пули-Хесар расположен к северу от столицы Афганистана Кабула, недалеко от долины Панджшер, где афганское сопротивление Талибану собирает свои силы. Согласно источникам издания, представители Талибана встречаются с Ахмадом Масудом, но цель переговоров неизвестна.

"Я благодарю вас всех за ваши чистые чувства и намерения. По воле Бога, вместе с борцами за свободу, полководцами и нашими учеными мы продолжим наше сопротивление", — заявил Ахмад Масуд перед атакой на населенные пункты.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Панджшерского льва, который призвал всех афганцев сопротивляться талибам.