Афганистан получит 12 млрд долларов на восстановление при условии мира в регионе

09:40 25 ноября Киев, Украина

При условии строгой отчетности и урегулирования обстановки, связанной с насилием в стране, Афганистан получит от ЕС и ООН порядка 12 миллиардов долларов.
 
Об этом сообщает DW в среду, 25 ноября.

В частности, министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что на следующий год Афганистану пообещали 3 миллиарда долларов. Ожидается, что в следующие три года объем поддержки сохранится на том же уровне.

Кроме того, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс отметила, что эти средства "поступят не просто так", а при условии рационального расходования. Правительство Афганистана должно будет предоставить соответствующий отчет.

Наконец, Евросоюз в следующие четыре года предоставит Афганистану 1,2 миллиарда долларов, но помощь может оказаться под угрозой в случае роста насилия в регионе.