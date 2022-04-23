Афганистан получит 12 млрд долларов на восстановление при условии мира в регионе

09:40 25 ноября Киев, Украина

При условии строгой отчетности и урегулирования обстановки, связанной с насилием в стране, Афганистан получит от ЕС и ООН порядка 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает DW в среду, 25 ноября.



В частности, министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что на следующий год Афганистану пообещали 3 миллиарда долларов. Ожидается, что в следующие три года объем поддержки сохранится на том же уровне.



Кроме того, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс отметила, что эти средства "поступят не просто так", а при условии рационального расходования. Правительство Афганистана должно будет предоставить соответствующий отчет.



Наконец, Евросоюз в следующие четыре года предоставит Афганистану 1,2 миллиарда долларов, но помощь может оказаться под угрозой в случае роста насилия в регионе.