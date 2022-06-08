«Аэрофлот» будет вести учет туалетной бумаги на рейсах в Турцию

13:20 08 июня Киев, Украина

«Аэрофлот» дал инструкцию своим бортпроводникам следить за туалетной бумагой на рейсах в Турцию. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы до них случайно не добрались пассажиры. После приземления все неиспользованные расходники необходимо посчитать, опечатать и сдать.

Сотрудники экипажей получили распоряжение о введении таких мер в тестовом режиме с 3 по 10 июня. Затем практику могут ввести и на постоянной основе.

Раньше сотрудники на борту не контролировали количество бумаги. Они принимали бумажную продукцию и следили за тем, чтобы она была в достатке. Но санкции и последовавший за ними кризис все изменил. В апреле авиаперевозки в россии упали на треть: компании перевезли 5 миллионов пассажиров. Потери «Аэрофлота», ориентированного на зарубежные рейсы, которые остановились после закрытия воздушного пространства странами ЕС, оказались даже больше, чем в среднем по отрасли: минус 35%.