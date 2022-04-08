Адвокаты Навального обжаловали решение суда о признании его фондов и штабов «экстремистскими организациями»

18:55 09 июля Киев, Украина

Фонды и штабы российского оппозиционера Алексея Навального подали жалобу на решение Мосгорсуда о признании их экстремистскими организациями.





9 июня Мосгорсуд признал Штабы Навального, Об этом сообщает российская адвокатская организация «Команда 29», юристы которой обжаловали решение суда.9 июня Мосгорсуд признал Штабы Навального, ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями.

«Решение принято с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права, поэтому оно незаконное. Суд не смог указать, какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального в Интернете, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности», — заявил юрист Максим Оленичев.

В апелляционной жалобе адвокаты заявляют о том, что суд рассматривал дело в отсутствие представителей штабов Навального, также суд принимал решения относительно Алексея Навального, Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любови Соболь в их отсутствие. Суд был проведен с нарушением норм процессуального права, материального и международного права, сообщили юристы.



После рассмотрения апелляции дело могут отправить на пересмотр, отменить решение первой инстанции, признать его законным или вынести новое, заявили в «Команде 29».