Адвокаты Навального обжаловали решение суда о признании его фондов и штабов «экстремистскими организациями»

18:55 09 июля Киев, Украина

Фонды и штабы российского оппозиционера Алексея Навального подали жалобу на решение Мосгорсуда о признании их экстремистскими организациями.
 
 
Об этом сообщает российская адвокатская организация «Команда 29», юристы которой обжаловали решение суда.

9 июня Мосгорсуд признал Штабы Навального, ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями.
«Решение принято с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права, поэтому оно незаконное. Суд не смог указать, какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального в Интернете, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности», — заявил юрист Максим Оленичев.
В апелляционной жалобе адвокаты заявляют о том, что суд рассматривал дело в отсутствие представителей штабов Навального, также суд принимал решения относительно Алексея Навального, Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любови Соболь в их отсутствие. Суд был проведен с нарушением норм процессуального права, материального и международного права, сообщили юристы.

После рассмотрения апелляции дело могут отправить на пересмотр, отменить решение первой инстанции, признать его законным или вынести новое, заявили в «Команде 29».