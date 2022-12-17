Адрес посольства рф в Латвии изменен: теперь оно на улице Независимости Украины

10:11 17 декабря Киев, Украина

Посольство россии в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины. Решение о переименовании улицы приняла Рижская дума. Соответствующий указатель уже появился на улице, где расположено российское диппредставительство. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.

Он отметил, что посольство рф в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.

"Рижская дума нашла решение в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, табличку заменили. Посольство россии находится на улице Независимости Украины", - написал Стакис.

Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство россии. Однако, российское посольство отказывалось менять табличку с названием улицы все это время.

Ранее сообщалось, что в Латвии 9 мая объявили днем памяти жертв войны в Украине.