Адрес посольства рф в Латвии изменен: теперь оно на улице Независимости Украины

Посольство россии в Латвии теперь находится на улице Независимости Украины. Решение о переименовании улицы приняла Рижская дума. Соответствующий указатель уже появился на улице, где расположено российское диппредставительство. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter.
Он отметил, что посольство рф в Риге проигнорировало просьбу заменить адресную табличку после изменения названия улицы.
Городской совет Риги принял еще 10 марта решение изменить название улицы Антонияс, где расположено посольство россии. Однако, российское посольство отказывалось менять табличку с названием улицы все это время.
Ранее сообщалось, что в Латвии 9 мая объявили днем памяти жертв войны в Украине.
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