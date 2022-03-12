Администрацию Байдена призывают добиться исключения РФ из Интерпола

Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США направили обращение в Госдепартамент и министерство юстиции с призывом к администрации Джо Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола.
Об этом сообщает CNN.
Авторы обращения высоко оценивают все усилия США, но добавляют, что администрация должна призвать к постоянному отстранению России.
Авторы обращения высоко оценивают все усилия США, но добавляют, что администрация должна призвать к постоянному отстранению России.
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