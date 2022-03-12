Администрацию Байдена призывают добиться исключения РФ из Интерпола
07:21 12 Март Киев, Украина
Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США направили обращение в Госдепартамент и министерство юстиции с призывом к администрации Джо Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола.
Об этом сообщает CNN.
Авторы обращения высоко оценивают все усилия США, но добавляют, что администрация должна призвать к постоянному отстранению России.
"Мы призываем вас использовать позицию США в Интерполе (и, в частности, в Исполнительном комитете Интерпола и его Консультативной группе по финансовым вопросам), чтобы дать понять, что любое бездействие против злоупотребления Россией услугами Интерпола будет иметь серьезные последствия для вклада США в деятельность Интерпола", - говорится в обращении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии