Абрамович судится с издательством книги Люди Путина

11:17 07 августа Киев, Украина

Российский миллиардер Роман Абрамович оспаривает в суде упоминание его как "кассира Путина" в нашумевшей книге Люди Путина.

Об этом пишет The Times, Великобритания.



54-летний Абрамович считает, что 26 отрывков из книги Люди Путина, написанной журналистом-расследователем Кэтрин Белтон, наносят ущерб его репутации и будут удерживать людей от взаимодействия с ним.



Абрамович, который отозвал заявку на продление своей инвестиционной визы в Великобританию в 2018 году после того, как Министерство внутренних дел страны задержало ее продвижение, входит в число тех, кто оспаривает нашумевшую книгу, включая трех олигархов и государственную компанию.

Абрамович и российская государственная энергетическая компания Роснефть подали в суд на издателя HarperCollins и на Белтон лично за клевету. Два других состоятельных российских бизнесмена — 57-летний Михаил Фридман и 66-летний Петр Авен — объявили об урегулировании своих претензий в ходе слушаний.