А был ли мир? Ереван и Баку возобновили обстрелы

После переговоров в Москве в ночь на 10 октября Баку и Ереван договорились о перемирии, но его стороны не придерживаются.
Из сообщения пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении.
Также она добавила, что ночью ситуация в районе Нагорного Карабаха оставалась напряженной.
В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении утром 12 октября обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.
Кроме того, по информации ведомства, ночью вооруженные силы Армении «несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции».
Из сообщения пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении.
Также она добавила, что ночью ситуация в районе Нагорного Карабаха оставалась напряженной.
В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении утром 12 октября обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.
Кроме того, по информации ведомства, ночью вооруженные силы Армении «несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции».
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